Homem morre após colidir moto em veículo em Rio Branco

O motociclista Luciano de Oliveira, 42 anos, perdeu a vida em um trágico acidente na noite deste sábado (16), no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva com a Francisco Mangabeira, no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC).

De acordo com informações, Luciano seguia no sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Bros vermelha, com placa NXS-2156, quando foi surpreendido por um veículo modelo CrossFox prata, com placa OVG-7C43, que se deslocava no sentido bairro-centro pela rua Francisco Mangabeira. Diante da iminência da colisão, Luciano freou bruscamente a moto, o que resultou em uma derrapagem, fazendo com que o motociclista colidisse violentamente com a cabeça contra o CrossFox. A motorista do automóvel parou imediatamente e prestou socorro à vítima.

Com o impacto, a cabeça de Luciano atingiu a lataria do carro, causando um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de gravidade extrema. O motociclista foi levado às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito horas depois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou inicialmente uma ambulância de suporte básico, mas, devido à gravidade das lesões de Luciano, foi solicitada a assistência de uma ambulância avançada. Contudo, quando os socorristas chegaram ao local, o motociclista já não apresentava sinais de lucidez nem resposta aos estímulos. Ele foi transportado para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde veio a falecer.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e removeram o corpo de Luciano do Huerb. O corpo será submetido a exames cadavéricos nas dependências do órgão.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPtrans) estiveram no local do acidente e isolaram a área para permitir o trabalho da perícia. Após os procedimentos periciais, os veículos envolvidos na colisão foram liberados.

A motocicleta de Luciano foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), enquanto o veículo CrossFox foi liberado, e a motorista seguiu seu trajeto.