Homem que agrediu mulher em tentativa de assalto deve usar tornozeleira eletrônica

João Lucas Oliveira Barbosa, de 20 anos, preso no último sábado (2), acusado de agredir uma mulher em via pública com coronhadas e chutes, na última semana durante tentativa de assalto em Rio Branco, foi liberado após audiência de custódia e ficará em liberdade, sob uso de tornozeleira eletrônica.

O rapaz foi preso após escapar de uma tentativa de homicídio no bairro Cidade Nova, Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), ele estava sendo procurado por uma organização criminosa. Ao ser encontrado, cerca de oito disparos foram feitos contra ele, no entanto nenhum o atingiu.

A notícia da liberação foi dada durante reportagem em um jornal de TV local. Segundo informações, além das duas vítimas de João Lucas, haveriam outras. Uma delas seria uma mulher, que estava saindo do Pronto-Socorro de Rio Branco em sua motocicleta, quando o rapaz a abordou e levou sua moto. O caso aconteceu em plena luz do dia, imagens de segurança de um estabelecimento registraram o momento.

O caso mais recente aconteceu no bairro Bosque, quando João Lucas tentou levar a motocicleta de uma outra vítima, que reagiu ao assalto e acabou sendo agredida com coronhadas e chutes. Ele ainda teria tentado atirar na mulher, no entanto, a arma falhou, populares que passavam pelo local registraram a ação.

O rapaz já tem passagens pela polícia por roubo e porte ilegal de armas, e constava um mandado de prisão em aberto contra ele, conforme foi constatado pelos agentes durante abordagem. No dia 15 de julho João Lucas já teria passado por uma audiência de custódia e foi liberado no dia seguinte, sem uso de tornozeleira. Na época, o Ministério Público do Acre (MPAC) havia manifestado contra sua soltura.