Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela este sábado (30)

Áries

Mercúrio e Urano se harmonizam e agora você pode abrir sua mente e enxergar além. Existem muitas possibilidades, mas na maioria das vezes você se apega ao seguro e ao óbvio e não abre espaço para novidades. O fim de semana promete trazer novas perspectivas, o Universo quer te contar que existe uma nova forma de organizar suas tarefas diárias. Esse é o caminho que vai te libertar de velhos padrões que estão te desgastando já faz um tempo. Esteja atento às inspirações que podem surgir, elas podem ser muito valiosas!

Touro

Depois de mergulhar nas profundezas, tome um ar. Ontem foi um dia confuso, mas hoje você consegue raciocinar melhor. Ajude a si mesmo mudando de ares. Que tal aproveitar o sábado e explorar uma nova trilha ou se aventurar em alguma atividade ao ar livre? Ou quem sabe visitar uma exposição de arte para se inspirar e recarregar as baterias para a próxima semana? O segredo é desopilar para aproveitar os insights.

Gêmeos

Esse sábado será marcado por uma chuva de ideias. Mercúrio faz bom aspecto com Urano, indicando que você pode contornar a maior parte dos problemas se sair da sua zona de conforto. Anote suas ideias, valide-as, mas atenção, porque nem todas as soluções irão funcionar para a sua vida ou neste momento em específico. É tudo uma questão de manter o foco na meta principal.

Câncer

O sábado vai ser bom, canceriano(a). Mercúrio traz boas notícias ao se harmonizar com Urano. O Universo criou um ambiente favorável para projetos inovadores. Aproveite os insights e as soluções criativas. Que tal dar um gás nos projetos que estão em andamento? Seja original e não tente assimilar muito as coisas.

Leão

O Universo está fechando a semana com chave de ouro, leonino(a). Mercúrio e Urano colocam holofotes nas suas ideias e você pode brilhar ainda mais. Este é o momento de dar voz às suas ideias mais autênticas e inovadoras. Escreva um texto, faça uma postagem criativa nas redes sociais e interaja nas redes sociais. Estimule sua mente, renove suas ideias, pois a energia pede renovação para o ambiente de trabalho ou em seus projetos e na vida. Só vejo benefícios.

Virgem

Não desperdice suas inteligência, virginiano(a). A conjunção favorável entre Mercúrio e Urano traz uma oportunidade de ouro para mostrar sua genialidade prática e seu olhar atento para os detalhes. Hoje você pode encontrar uma solução para aquele problema que parecia insuperável. Use sua mente analítica para inovar!

Libra

Hoje Mercúrio se alinha muito bem com Urano, trazendo leveza para sua vida, libriano(a). Vejo boas notícias! Seja um elogio por um trabalho bem executado ou até o aviso de que um dinheiro caiu na conta. Tire o final de semana para curtir as novidades e aproveitar as oportunidades. Só receba o que o Universo tem para lhe oferecer.

Escorpião

Que tal repensar as estratégias, escorpiano(a)? Mercúrio e Urano sintonizados vão te ajudar a repensar as estratégias e contornar qualquer problema que esteja enfrentando. Aproveite para se adiantar e planejar o próximo mês ou o último trimestre do ano? Planeje, repense as estratégias, pois sua visão estará bem mais ampliada.

Sagitário

Mercúrio e Urano podem trazer para sua vida soluções voltadas à vida profissional ou resolução de um problema nessa área. Uma conversa despretensiosa ou uma saidinha sem segundas intenções pode trazer um grande insight. Se abra para os encontros incomuns.

Capricórnio

A boa sintonia entre Mercúrio e Urano promete abrir portas para soluções criativas e inovadoras, especialmente na área profissional. Sabe aquela ideia que estava engavetada? Este é o momento de revisitar e talvez colocá-la em prática ou rascunhar novas estratégias. Quebre a rotina e se abra para o inesperado. Se a sua carreira anda meio estagnada, será a chance ideal para mudar a situação.

Aquário

Hoje é dia de respirar ou de reconciliar, aquariano(a). Mercúrio conversa com Urano, clareando as situações que você precisa entender, assimilar ou ressignificar. Esta é a chance de enxergar qualquer problema sob uma nova perspectiva, promovendo entendimentos e, quem sabe, uma reconexão mais sincera e profunda com seu amor. Será? Experimente modificar a maneira de se relacionar com as pessoas ou se abra para novos pontos de vista.

Peixes

Mercúrio e Urano estão ativados neste sábado. Aproveite os insights brilhantes e uma nova visão sobre projetos antigos. É aquele sopro de inovação que você estava precisando. Experimente um novo caminho ou um novo passo em uma relação. Se a sua vida anda meio estagnada, hoje você terá a chance de mudar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.