Horóscopo do trabalho e dinheiro: previsões de 18 a 24 de setembro

Áries

Fica, vai ter previsão! E o melhor, com notícias boas chegando no setor do trabalho, arianjo. Tudo indica que você vai contar com mais esperteza, organização, lógica e praticidade, podendo resolver qualquer parada que surgir no dia a dia. Só segure o impulso de dar pitaco nas tarefas dos outros pra não arranjar confusão, tá?! Também será prudente maneirar no entusiasmo e ter cautela pra não se deslumbrar com promessas ou dicas de enriquecimento rápido, pois tem risco de chabu. Tá amarrado! Falando em grana, deve contar com gás extra pra batalhar pelo seu sucesso financeiro e tem tudo para colher ótimos frutos.

Touro

Uma nova semana entra em campo e você deve contar com as energias restauradas, além de receber um reforço do céu pra dar o pontapé num emprego, negócio, atividade extra, loja virtual, etc. Ótimo momento também pra iniciar o planejamento de novos projetos ou outra coisa que queira fazer. Afinal tudo que começar agora promete crescer e trazer resultados. Sentiu? Isso aí, cheirinho de sucesso e notas de lobo-guará no ar! Afinal, Mercúrio direto e o Sol até sexta na sua Casa da Sorte dão sinal verde pra tentar uma fezinha – bora fazer seus cálculos, estudar as jogadas, aplicar a teoria na prática e arriscar o chute!

Gêmeos

Com as energias renovadas, esta promete ser uma semana bem boa para recomeçar o que for preciso, dar o pontapé inicial em coisas novas, como um emprego, especialização ou curso profissionalizante, e colocar uma ideia ou projeto em prática. Então bora arregaçar as mangas e agir, geminiane! Mas o céu traz notícias tensas na profissão, sobretudo se trabalha com parentes: sua criatividade tá no modo turbo, mas pode trazer ideias demais e um certo caos, exigindo mais foco, organização e pé no chão.

Dizem que tudo que vai volta, mas parece que a sua grana se perdeu no meio do caminho? Brincadeira à parte, vejo aqui que as finanças prometem melhorar, já que tem chance de conseguir um bico, fechar um acordo ou contrato e até se dar bem com jogos, loterias, sorteios e coisas do tipo. Oxalá!

Câncer

Foi aqui que pediram previsões maravilindas? Vem que tem! E de cara, trago notícias topíssimas: a energia está refeita, favorável e expansiva nos próximos dias. Chegou a hora de sair do comodismo e realizar coisas novas, colocar a mão na massa, trabalhar duro e buscar seu sucesso, pois conforme a Lua for crescendo, você tem tudo pra crescer junto. O céu também favorece seus contatos, ideias e planos, sobretudo no setor de vendas e comércio. E o clima tende a melhorar com Vênus brilhando na sua Casa da Fortuna e deixando o seu signo mais sociável, criativo e otimista. Tô vendo aqui que o dindim e os pixes devem fluir mais fácil e rápido.

Horóscopo do trabalho e dinheiro de 18 a 24 de setembro

Leão

Até parece que sabotaram a sua horta e só anda colhendo coisas ruins, coleguinha? Pode glorificar de pé, pois o céu promete dar um refresh na sua vida e trazer bons frutos. Amém! Contando com uma forte energia proativa e um poder de concretização enorme, o momento é bem bom pra colocar seus planos em ação, resolver questões, tomar decisões e favorecer as suas ambições. Vamo que vamo! E já que brilho nunca é demais pro seu signo, os astros tendem a estimular o seu jeito mais cortês e diplomático, sua boa lábia e facilidade em fazer contatos, sobretudo profissionais.

E com Mercúrio transitando numa boa na sua Casa da Bufunfa, vejo chances reais oficiais de conseguir monetizar a sua criatividade, pensando em maneiras práticas e eficientes de melhorar os rendimentos. Mas o céu traz notícias tensas, já que tem risco de se iludir com negócios que parecem muito vantajosos. Pra não levar rasteira, melhor acionar seus instintos e prudência.

Virgem

Tô vendo aqui que seu signo pode ficar igual à personagem da Marina Ruy Barbosa, da novela Fuzuê: preciosa, poderosa e perigosa! É que o seu lado analítico, detalhista, eficiente e workaholic, sem contar sua mente mais desenvolvida e atenta, promete ficar no modo turbo. Só talvez precise controlar a língua de chicote e não ficar mostrando que sabe mais do que os outros, pois há risco de cometer sincericídio e furdunços, inclusive no ambiente de trabalho. E se você também não nasceu pra ser pobre, os astros conspiram a seu favor e te ajudam a enxergar várias formas de ganhar uma grana a mais. Esta talvez seja uma semana de vitórias!

Libra

Libriana e libriano, os astros jogam no seu time e você deve marcar golaços nos próximos dias. Afinal, como tende a se expressar de maneira sensata, mostrar muito jogo de cintura e agir com equilíbrio, tudo indica que vai ser bem fácil de lidar e de agradar as pessoas à sua volta, tanto na sua vida pessoal quanto profissional. Mas como há risco de se impressionar com ofertas tentadoras e ficar em cima do muro, bora manter o foco no seu serviço, ligar o alerta com gente falsiane e não se esquivar na hora de fazer escolhas ou tomar decisões, hein!

Tudo muda, menos a vontade de ser rica(o)? Ó, o céu pode não fazer milagres, mas despeja good vibes pra você superar as dificuldades, te estimula a colocar suas ideias em ação e promete aumentar as chances de sucesso. Amém!

Escorpião

Alô, alô, escorpica! Vambora que a energia desta semana está renovada, encorajadora e pra lá de estimulante. Mas como só a chuva cai do céu, bora estabelecer metas e focar nelas, tomar a iniciativa e correr atrás do seu crescimento, inclusive profissional. Fase excelente para se abrir a novas formas de realizar o trabalho e ajustar planos para que evoluam. Unir forças com gente próxima também deve te ajudar a conquistar suas ambições. E a pergunta que não quer calar: cadê a bufunfa? Pode não nadar na fortuna, mas talvez receba o dindim que te devem. Assim que sobrar um tostão, a dica astral é poupar e começar um pé-de-meia.

Mais previsões do horóscopo do trabalho e dinheiro

Sagitário

Essa previsão era o que você esperava, sagita: cheinha de good vibes e muita espontaneidade, o que promete te incentivar a fazer mudanças e dar start em novos começos, acordos, relações e parcerias. Com a mente a todo vapor, inteligência e facilidade em aprender as coisas mais rápido, tem tudo pra unir muito bem a teoria com a prática, se destacar na profissão e crescer. Mas trago um alerta real oficial: procure organizar as suas ideias pra conseguir executar seus projetos, pois tem risco de confusão, divagação e até puxada de tapete, inclusive se trabalha com a família. Deus me free!

E será que vai rolar sorte nas finanças? O céu avisa que a energia é favorável pra cobrar dívidas e faturar uma graninha a mais, principalmente com eventos, inaugurações, vendas, promoção, bota-fora, liquidações etc.

Capricórnio

Quer realizar seus sonhos e ganhar dindim? Melhor virar pro lado e voltar a dormir. Brincadeirinha, já que a vibe desta semana é exatamente o oposto: com muitos estímulos e uma carga energética altamente positiva, momento perfeito sem defeitos pra você sair da sua zona de conforto e agir, pois as chances de ter sucesso e ver sua conta bancária crescer são bem boas. Com os astros ativando o seu lado mais diplomático, delicado e gentil, tem tudo pra melhorar sua imagem, ter mais prestígio, ganhar o apoio de gente importante ou até o reconhecimento da chefia – talvez receba notícias sobre uma promoção. Salve!

Aquário

Aperta o cinto, pois esta semana deve ficar turbinada! O céu promete de deixar no modo acelerado, proativo e entusiasmado, além de possibilitar novos começos, criações e realizações. Com tantos estímulos e good vibes, é o momento oportuno pra correr atrás dos seus projetos, sobretudo profissionais. E a pergunta que não quer calar: vai pintar dindim? Tudo indica que sim! Afinal, com a mente mais estratégica, analítica e prática, você não deve perder tempo com ideias mirabolantes e pode mostrar muita eficiência ao tirar seus planos do papel. Só redobre a cautela com especulações, negociações e associações, pois os chabus não estão descartados.

Peixes

Foi dada a largada para uma semana que promete ser boa, mas muuuito boa mesmo! Com o céu renovando suas energias e te dando aquele empurrãozinho nada básico, momento perfeito sem defeitos pra tirar seus sonhos do mundo das ideias, colocá-los em ação, ver seus planos criando forma e crescendo. Trabalho em equipe, parcerias e sociedades tendem a se beneficiar com seu jeito mais prático, pé no chão e atento aos detalhes. E essas habilidades devem ser úteis pra não levar rasteira de ninguém, afinal os astros alertam que gente mal-intencionada pode pintar e tentar te influenciar com falsas promessas. Tá amarrado!

Quer nadar na fortuna, Peixes? Pois vejo transformações chegando e com tendências positivas para o seu bolso. É possível que receba notícia sobre uma grana ou bem material, sobretudo herança, seguro, pensão, indenização ou outra coisa do tipo. E de quebra, deve cuidar bem dos recursos que caírem na sua mão.