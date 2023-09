Horóscopo: saiba o que esperar para todos os signos nesta sexta

Junto ao clímax lunar mensal, o céu desta sexta-feira, dia 29, também traz o aspecto exato da quadratura formada entre os planetas Vênus e Urano. Como ambos tratam de temas relacionais, cada um à sua maneira, o astral incentiva mesmo o olhar clínico para as trocas afetivas, profissionais e sensoriais de todos os tipos.

Assim, o céu transborda sentimentos e impressões capazes de conectar – e também de separar – as pessoas, com toda a sua complexidade. Afinal, não existe uma pessoa igual a outra, mas todas têm a necessidade de se encaixar. Como um quebra-cabeças mágico, o universo coloca seres humanos em contato entre si e com toda a vida à sua volta. Como você vem se relacionando?

A partir desta Lua Cheia, o tema dos relacionamentos entra em destaque e vai em um crescente até o início de novembro. O motivo? É simples: começa agora a contagem regressiva para o Eclipse Solar Anular do próximo dia 14 de outubro. Visível no Brasil, esse espetáculo da natureza reforçará o olhar para o sutil mundo dos sentimentos cotidianos, a sós e em conjunto e também da capacidade individual de formar pontes entre as pessoas.

Já parou para refletir como tudo o que fazemos na vida, em absolutamente todas as áreas, depende das trocas estabelecidas entre mentes e corações? Do chefe ao professor, do colega ao amante, as pessoas se tocam e se relacionam pela capacidade de abrir espaço, dentro de si, para sentir com o outro e pelo outro.

Áries: prepare-se para fortes emoções, ariano. É importante saber dosar a sua expressão para não acabar exagerando à toa.

Touro: cuide da sua espiritualidade, taurino. É hora de estar atento aos sinais que o universo evidenciar.

Gêmeos: pense no futuro e a longo prazo, geminiano. Aliás, preste atenção em quem são as pessoas que estão sempre ao seu lado e extraem o melhor de você.

Câncer: é preciso saber equilibrar bem a sua vida profissional e pessoal, canceriano. Não esqueça de dar espaço ao seu aspecto mais sutil.

Leão: use bem a intuição e invista naquilo que tem a capacidade de nortear seus passos de forma alinhada aos seus valores, leonino. É preciso ter ponderação.

Virgem: é preciso investir nas parcerias certas, virginiano. Inclua na sua intimidade quem realmente vale a pena.

Libra: exerça a empatia e também posicione-se de maneira a exigir o que você merece dos outros, libriano. O momento pede equilíbrio nas suas relações.

Escorpião: invista na sua saúde mental e emocional, escorpiano. É preciso saber se concentrar, dando atenção ao que tem melhor dentro de você.

Sagitário: preste atenção no seu entorno, sagitariano. O céu pede mais cuidado para evitar exposição desnecessária.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. Entretanto, também não deixe de se adaptar caso surjam imprevistos no meio do caminho.

Aquário: fale o necessário, mas não deixe de ouvir primeiro, aquariano. É preciso saber ponderar prós e contras, honrando a sua essência.

Peixes: mergulhe fundo em você mesmo, pisciano. É hora de entender as suas questões mais íntimas, tendo somente o cuidado com demasiadas flutuações emocionais.