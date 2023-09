Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta,

O mais famoso entre os planetas retrógrados, Mercúrio, fica direto nesta sexta-feira, dia 15. Movimentando-se no céu como se avançasse na direção oposta em relação à sequência de signos zodiacais desde 23 de agosto, o regente da comunicação e do cotidiano agora seguirá seu caminho habitual, em uma mudança de direção que, vale lembrar, representa uma ilusão de ótica.

Mas, na prática, o que isso quer dizer? E o que influencia? Bem, trata-se de uma interpretação simbólica para um fenômeno astronômico bastante corriqueiro. Nesse sentido, vale ressaltar: em 13 de dezembro, teremos o início de um novo período de retrogradação de Mercúrio que, por estar mais próximo ao Sol, é o astro que muda mais frequentemente sua direção aparente. Foi até por isso que esse pequeno planeta foi apelidado de “mensageiro dos deuses”, pois é como se ele estivesse sempre indo e vindo, como uma espécie de leva e traz cósmico.

Mas, voltando às implicações mundanas e simbólicas para essas retrogradações tão frequentes, é interessante notar como o caráter errático de Mercúrio foi relacionado à natureza volátil do pensamento humano. Afinal, as palavras, a memória e a comunicação – todos temas mercuriais – são momentâneos e furtivos por excelência, dando forma ao nosso entendimento do mundo.