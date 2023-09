Hospital diz que foi instaurado procedimento para apurar acusação de abuso contra paciente

Após a acusação feita pelo marido de uma paciente que deu entrada no Hospital Regional do Juruá no dia 16 de agosto, de que a mulher teria sofrido abuso sexual enquanto passava por atendimento, a direção da unidade se manifestou sobre o caso nesta segunda-feira (4) por meio de nota de esclarecimento.

Conforme a denúncia, após entrar em coma, a mulher precisou usar sonda vaginal e nasal. Ao acordar ela teria tentado tirar os objetos, ao ser encaminhada para a enfermaria relatou que um técnico de enfermagem teria tocado em suas partes íntimas e a paciente teria batido na mão dele para que parasse.

Em nota, a Associação Nossa Senhora da Saúde (ANSSAU), entidade que dirige o hospital, informou que instaurou um procedimento administrativo interno para apurar o ocorrido. Confira a nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Associação Nossa Senhora da Saúde – ANSSAU, entidade beneficente sem fins lucrativos, responsável pela gestão e administração do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, AC, através de Termo de Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde do Acre – SESACRE, tendo em vista notícias veiculadas nos meios de comunicação, acerca de possíveis atitudes de assédio sexual nas dependências do referido hospital, por parte de um tomou colaborador, vem a público informar que tão logo conhecimento tais alegações, instaurado procedimento administrativo interno para apuração dos fatos, onde serão obedecidos todos os preceitos legais vigentes, em especial os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, para ao final buscar a verdade. Por fim reafirma a ideia da instituição de que não aceita qualquer tipo de violação aos direitos de seus pacientes, seja por quem for.

Cruzeiro do Sul, AC, 04 de setembro de 2023.

Ir. Albina Batista Manchineri

Diretora Geral do Hospital Regional do Juruá.

A secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) também se manifestou sobre o caso e comunicou que está acompanhando o andamento da investigação junto à Polícia Civil para a apuração da conduta na esfera criminal, e que em caso de confirmação, as devidas medidas judiciais serão adotadas.