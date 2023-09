Uma das duplas sertanejas mais conhecidas do país, Hugo e Tiago, desembarcam no Acre nesta semana para fazer dois na capital e no interior.

Nesta sexta-feira (22), a dupla agita a Moon Club, em Rio Branco. O `Sextou na Casinha’ ainda terá a presença do Vovô James, dj conhecido do EletroFunk.

Já no sábado (23), Hugo e Tiago é a atração principal do quarto dia da ExpoSena Rural Show, maior Feira Agropecuária da Região do Purus.

Veja os maiores sucessos da dupla: