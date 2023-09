Iapen suspende visitas no pavilhão K após morte de detento na FOC

O Governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), anunciou na noite desta sexta-feira (01) a suspensão das visitas no pavilhão K do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde de Rio Branco (FOC) que aconteceria neste domingo, 3 de setembro. A medida visa priorizar a segurança no sistema penitenciário após a morte de um detento que ocorreu na última quinta-feira (31).

Na manhã de quinta, Edivan da Silva Dias, de 38 anos, foi tragicamente assassinado durante o período de banho de sol no Pavilhão K na FOC.

O presidente do Iapen, Alexandre Nascimento, assinou um comunicado sobre a suspensão das visitas, destacando a importância de garantir a segurança dos detentos, funcionários e visitantes.

Veja a nota na íntegra:

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa que diante do fato ocorrido na última quinta-feira, 31, e na intenção de priorizar a segurança dentro do Sistema Penitenciário, as visitas no pavilhão K, do Complexo Penitenciário de Rio Branco estarão suspensas neste domingo, dia 3 de setembro.

Alexandre Nascimento

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária