IBGE divulga lista de alimentos com maior redução de preço na capital acreana

Abacate, cebola, óleo de soja, maçã, mamão, açaí e costela lideram a lista do que ficou mais barato para o consumidor na capital acreana, segundo informações do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (IBGE).

Um dos alimentos típicos do Acre, o açaí teve redução no preço e ficou mais acessível na capital acreana, Rio Branco, nos primeiros oito meses de 2023. Segundo os dados de inflação medida pelo IPCA divulgados pelo IBGE no início desta semana, abacate, cebola, óleo de soja, maçã, mamão, açaí e costela tiveram quedas expressivas desde o início do ano em Rio Branco.

O abacate lidera a lista. A redução no ano é de quase metade do preço aplicado em 2022 passado (-41,58%). Na sequência, aparecem a cebola (-41,08%), o óleo de soja (-31,37%), a maçã (-18,29%), o mamão (-17,77), o açaí (-15,98%) e a costela (-11,72). Outros produtos que tiveram queda de valor em torno de 10% em Rio Branco são carnes, como paleta (-13,47%) e músculo (-10,89%), além do queijo (-10,31%).

Deflação

Os dados nacionais indicam que houve uma retração expressiva e consecutiva nos últimos três meses no grupo de alimentos e bebidas. Em agosto, o recuo deste grupo foi de -0,85%, em grande parte devido à redução nos preços da alimentação no domicílio (-1,26%).

A maior queda foi a da batata-inglesa (-12,92%) e destacam-se ainda o feijão-carioca (-8,27%), o tomate (-7,91%), o leite longa vida (-3,35%), o frango em pedaços (-2,57%) e as carnes (-1,90%).