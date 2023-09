ICMBio Acre: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta segunda-feira

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo à contratação de agente temporário ambiental, pelo período de 24 meses.

De acordo com o edital, serão preenchidas duas vagas na área temática de agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, nível I, a fim de atuar no setor de exercício DA RESEX Alto Juruá Marechal Thaumaturgo, vinculada ao Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Cruzeiro do Sul.

Para concorrer a uma oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua escolaridade em nível fundamental incompleto, dentre outros requisitos.

Ao ser admitido, o profissional será remunerado mensalmente no valor de um salário mínimo, acrescido de auxílios legais.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 28 de agosto de 2023 a 11 de setembro de 2023, na Av. Jaminauas, 1556, Bairro Cruzeirão, Cruzeiro do Sul, no horário das 7h30 às 12h e das 14h às 17h30 ou pelo email: seleçã[email protected].

Os candidatos serão avaliados mediante análise documental e curricular, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Links

EDITAL DE ABERTURA

PROVAS RELACIONADAS