Idosa do Acre morre no Amazonas e IML pede ajuda para achar familiares

Maria de Lourdes Assunção Ramos, de 64 anos, morreu na última quinta-feira (28) e deu entrada no Instituto Médico Legal (IML) do Amazonas.

Natural do Acre, até o momento nenhum familiar foi até o IML de Manaus realizar o reconhecimento do corpo. O órgão informou que Maria teve morte natural e chegou no necrotério devidamente identificada, com a Carteira de Identidade.

O IML lembrou que os corpos ficam no local por 30 dias. Caso não apareça ninguém para realizar os trâmites legais, a pessoa é sepultada como indigente.

Por este motivo o IML realiza uma campanha para achar algum parente próximo da idosa. O órgão pede que caso surja algum familiar, que procure o setor de Serviço Social do IML Manaus, localizado na Av. Noel Nutels, 300, Cidade Nova 2.

Para mais informações sobre o caso, basta ligar no telefone do IML, em: (92) 99116-3089.