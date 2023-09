Idoso “bonitão” viraliza ao revelar idade: “Parece ter 30 anos”

Nil Marino é um modelo de Florianópolis, em Santa Catarina, que deixou os internautas de boca aberta ao revelar a verdadeira idade. Em vídeo publicado nas redes sociais, o homem afirmou ter 60 anos e mostrou que já tem até autorização para usar vaga de idoso no estacionamento.

“Lógico! 60 anos!”, escreveu Nil no vídeo, que acumula mais de 8 milhões de visualizações no Instagram. Após a repercussão, o homem ganhou muitos seguidores nas redes sociais. Diversas pessoas, inclusive, apontaram que ele aparenta ter metade da idade.“É admirável ver alguém com 60 anos que parece ter 30”, disse um usuário.

Embora pareça algo mirabolante, Nil revelou que a boa forma é uma combinação de fatores. Entre eles, o modelo destaca a vida simples e a disciplina de treinos e alimentação. Além disso, há um ponto extremamente importante: ter a mente sã e o coração aberto.

“Só faço abdominais em casa, cinco vezes na semana. Cinco repetições de 100. À tarde, faço musculação, cinco vezes na semana. E caminho, ou pedalo, todos os dias”, explicou em uma postagem. Nil completou 60 anos em agosto, e, para comemorar, ele fez uma postagem nas redes sociais citando o marco.

“Sessentei! E o bom da vida é aceitar todas as fases, os ciclos, as alegrias e as tristezas. Quero desfrutar dos direitos que terei na terceira idade, aprendendo a levar uma vida leve e despretensiosa, mas com grandes sonhos. E os sonhos se realizam pelo tamanho da nossa fé”, afirmou.

Como já é de se esperar, a boa forma do modelo gerou uma grande repercussão na internet. “Que pacto você fez?”, brincou um usuário. “Vou atualizar a faixa etária do Tinder”, escreveu outra pessoa. “Gente, eu estou envelhecendo errado”, disse um terceiro.