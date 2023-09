Idoso é executado dentro de casa com 6 tiros na cabeça no interior do Acre

O idoso João Farias Vieira, conhecido como “João Quandu”, foi executado com seis tiros na cabeça dentro da própria residência na noite desta quarta-feira (6), no km 67 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, João estava dentro da própria residência, quando dois homens chegaram chamando pelo nome da vítima. O idoso chegou na área da residência e foi recebido com cinco tiros de pistola e uma de escopeta. A vítima não teve chance de correr e caiu já sem vida. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Um morador da região ligou para o Copom e relatou o que havia acontecido, e pediu ajuda da Polícia Militar. Policiais militares do 5° Batalhão foram até o local e encontraram o corpo do idoso caído na área da residência e rapidamente pediram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML), além da Polícia Civil, através do delegado Erick Maciel.

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia, onde constatou-se que a vítima foi morta com seis tiros na cabeça. O corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Segundo a polícia, podem ter duas motivações para esse crime, sendo que a primeira seria relacionada a um possível acerto de contas, e o segundo seria de um latrocínio, mas até o momento não há informação de algo que pode ter sido roubado da casa da vítima.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil do município de Brasiléia.