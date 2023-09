Idoso morre atropelado ao tentar atravessar BR-364, em Rio Branco; motociclista foge sem prestar socorro

O idoso Antônio Ferreira Colégio, de 65 anos, morreu após ser atropelado na noite deste sábado (9), na BR-364, na entrada do Residencial Santo Afonso, na região do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações das autoridades de trânsito, o idoso tentou atravessar a BR-364 na faixa de pedestres, quando acabou sendo surpreendido e atropelado por um motociclista ainda não identificado, que não parou para prestar socorro à vítima após o acidente.

Com o impacto, o idoso foi arremessado e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto e teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssimo.

Diante da situação crítica, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mobilizando duas ambulâncias, uma básica e outra avançada. Os paramédicos realizaram os primeiros socorros e até mesmo procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). No entanto, infelizmente, não obtiveram êxito e o senhor Antônio veio a óbito no local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prontamente isolou a área, permitindo a atuação da perícia criminal. Após os procedimentos periciais, o corpo de Antônio foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os exames cadavéricos necessários.