Sena Madureira perde Moacir Teles, antigo magarefe da cidade

A cidade de Sena Madureira amanheceu de luto neste domingo, 17 de setembro, com a triste notícia do falecimento do senhor Moacir Teles, um dos magarefes mais respeitados e conhecidos no município.

Moacir Teles, que residia na Rua Duque de Caxias, bairro José Nogueira Sobrinho, veio a óbito na madrugada deste domingo, vítima de um infarto fulminante. Sua irmã, Elina Matos, emocionada, comentou sobre a perda irreparável: “O momento é de muita tristeza para a nossa família. Que Deus o guarde em um bom lugar.”

O senhor Teles, aposentado, era uma figura querida e respeitada em Sena Madureira, conquistando a estima de todos que o conheciam. Seu legado como magarefe ficará marcado na memória da comunidade.

O corpo de Moacir Teles está sendo velado em sua residência, na Rua Duque de Caxias, próximo ao bar do Neuton. O sepultamento está agendado para as 17:30 horas deste domingo, quando amigos, familiares e a comunidade se despedirão deste ilustre cidadão de Sena Madureira.