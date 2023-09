Idoso tem mal súbito e morre no Segundo Distrito de Rio Branco

O idoso José Ribamar Gomes da Silva, de 67 anos, morreu vítima de um mal súbito no final da manhã deste domingo (17), na frente do Posto de Molas Amapá, localizado na Via Chico Mendes, no bairro Areal, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Ribamar é uma pessoa em situação de rua e vive perambulando pelas ruas e dormindo por vários locais. Na manhã deste domingo, ele saiu de dentro do posto de molas e, enquanto caminhava, sofreu um mal súbito e morreu em via pública.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram ao local, só puderam atestar a morte de José.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Após a perícia, o corpo de José Ribamar foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.