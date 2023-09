IFA 2023: maior feira de tecnologia do mundo começa nesta sexta; veja o que esperar

Aberta à imprensa desde a última quarta-feira (30), a IFA deste ano já contou com alguns lançamentos importantes nesses primeiros dias, como por exemplo o Philips Hue Secure. O dispositivo foi desenvolvido para unir a iluminação inteligente e a segurança doméstica por meio de câmeras e sensores que podem ser conectados a aparelhos Hue.

Bem conhecida por suas caixas de som, a JBL também aproveitou a IFA 2023 para apresentar a nova linha Authentics de alto-falantes. As caixas da fabricante se destacam pelo design retrô inspirado no modelo L100 da década de 1970, ou seja, bem diferente da aparência moderna das outras linhas da JBL. Os dispositivos também inovam no setor de alto-falantes inteligentes, ao contarem com uma funcionalidade que combina a Alexa e o Google Assistente.