Independência ganha jogo equilibrado e Fênix goleia no Estadual

Independência e Fênix venceram seus confrontos na abertura do grupo D do Campeonato Estadual Sub-15 na tarde desta sexta, 22, no Florestão. O Independência venceu o PSG por 3 a 2 e o Fênix goleou o Jocum por 6 a 0.

PSG prejudicado

Independência e PSG realizaram uma partida bem disputada desde o início. O jogo estava 0 a 0 quando o árbitro Marcos Paulo anulou um gol do PSG. A equipe levou vantagem na marcação de um impedimento, mas o árbitro resolveu atender a marcação do auxiliar depois de todo o lance.

Menina em campo

O Jocum foi goleado pelo Fênix, mas entre os relacionados para o confronto estava a lateral Vitória. O trabalho desenvolvido pela escolinha em Senador Guiomard é para meninas e meninos.

Wemerson e Selcimar

O técnico Wemerson Campos e o preparador físico Selcimar Maciel são comandantes do Fênix. O trabalho na escolinha tem o objetivo de revelar talentos para o futebol acreano.