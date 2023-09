Independência terá um desfalque importante em duelo decisivo

O volante Riquelme, suspenso, é desfalque certo no Independência na partida semifinal do Campeonato Estadual Sub-17. O confronto contra o Santa Cruz será na sexta, 8, às 16h45, no Florestão.

“Perdemos o Riquelme com o jogo decidido nas quartas contra o Rio Branco. Temos opções e vamos avaliar com calma para definir quem entra na equipe”, declarou o técnico Rony Carvalho.

Jogar com intensidade

Rony Carvalho quer o Independência atuando da mesma maneira do duelo das quartas, quando goleou o Rio Branco. “São jogos bem diferentes. Quero o mesmo modelo tático e de atuação”, explicou o treinador.

Último trabalho

O elenco do Independência realiza um treino leve nesta quinta, 7, a partir das 15 horas, no Marinho Monte, e fecha a preparação para o confronto contra o Santa Cruz.