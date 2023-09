Influenciador acreano acumula mais de 200 mil seguidores com conteúdo sobre Free Fire

Lopinho TV, influenciador acreano que acumula mais de 200 mil seguidores no TikTok e mais de 25 mil inscritos no YouTube, é um dos destaques da Gamecon Talks Acre. Aos 24 anos, Lopinho cria conteúdos sobre Free Fire, um jogo de Battle Royale para dispositivos móveis e com múltiplos jogadores, muito conhecido entre os jovens.

Ao ContilNet, Lopinho TV conta que começou no ramo de games em 2019. “No início eu era focado em fazer jornalismo e game também, quando eu vi que o negócio estava mais sério, eu resolvi sair da casa da minha mãe e meu primo me chamou para morar com ele e lá eu tenho um quarto, um espaço para poder focar em fazer os conteúdos”, disse.

Segundo Lopinho, em 2020 ele abriu a primeira organização de Free Fire, que se chama Six Eight, com mais de 8 mil seguidores no Instagram, configurando como uma das maiores organizações do Acre.

O influenciador contou que joga desde 2019, quando começou a produzir conteúdo sobre Pes, um jogo de futebol virtual, e em seguida, foi para o Free Fire. Aos jovens que pensam em seguir o mesmo caminho, Lopinho TV deixa um recado: “não desistir e persistir muito”, finaliza.