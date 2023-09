Inmet publica novo aviso de chuvas intensas para o Acre; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou na manhã desta terça-feira (19) um novo alerta de chuvas intensas para parte do estado do Acre. Comunicado tem validade até às 10h da próxima quarta-feira (20).

O comunicado prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h, com ventos intensos entre 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As chuvas poderão atingir todo o Vale do Juruá e parte do Vale do Acre, com atenção especial para os municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

Previsão para a semana

O meteorologista Davi Friale, publicou em seu site O Tempo Aqui, a previsão do tempo para o Acre nesta semana. De acordo com o pesquisador, a última semana do inverno no estado será marcada pelo calor, chuvas e temporais.

De acordo com a previsão de Friale, as condições atmosféricas no estado estarão altamente favoráveis para a ocorrência de temporais. Os ventos poderão superar os 50 km/h durante os temporais, alerta o meteorologista em seu site.

Instruções em caso de tempestades

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).