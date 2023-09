Internautas relembram que Luísa Sonza foi acusada de trair Whindersson Nunes e pedem apoio à cantora

Em meio ao burburinho, na rede social X (antigo Twitter), os internautas relembraram quando Luísa foi acusada de ter traído o humorista Whindersson Nunes. Eles se casaram em 2018 e ficaram juntos até 2020. O motivo do término, de acordo com especulações, teria sido uma suposta traição da cantora, o que nunca se confirmou. Os artistas também nunca falaram sobre o assunto.

a luisa sonza foi massacrada por uma possível traição q nem aconteceu. dessa vez ela expôs q foi traída: será q a internet vai ficar do lado dela igual ficaram do ex marido ou a empatia não funciona quando é com a mulher? pic.twitter.com/RZqcjBWvfR

— maicow (@xmaicow) September 20, 2023