iOS 17 X iOS 16: qual atualização da Apple foi mais inovadora? Compare

O iOS 17 , novo sistema operacional do celulares iPhone , acaba se ser liberado pela Apple . A atualização tem grandes mudanças visuais com ferramentas de personalização da tela de bloqueio e recursos para facilitar a comunicação, como o NameDrop, que permite compartilhar contatos por aproximação. Quem acompanha de perto os lançamentos da marca, porém, sempre compara o novo sistema com o antecessor. Na disputa entre iOS 17 e iOS 16 , qual foi o mais inovador? Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com as novidades lançadas em cada opção que vai ajudar a decidir qual delas surpreendeu mais os usuários. Confira a seguir!

Principais novidades do iOS 17

1. Modo Em Espera

Seguindo os passos do Apple Watch, o iPhone agora conta com um modo Em Espera (Standby, em inglês). A função permite que o celular dê mais foco a widgets importantes, como hora, músicas em reprodução, interações com a Siri e afins, quando não está em uso. Assim, quando o smartphone está sob uma cabeceira, por exemplo, o usuário consegue visualizar essas informações de longe com facilidade.

2. Aplicativo Journal

A App Store conta com diversos aplicativos de diário, alguns pagos e outros gratuitos, mas as a Apple decidiu criar a sua própria alternativa: o Journal. O novo aplicativo nativo ajuda o usuário a registrar informações do dia a dia, seja por texto ou por fotos e áudio. O software, no entanto, não estará disponível aos usuários na primeira compilação do iOS 17.

3. Pôster de Contato

Assim como acontece com a tela de bloqueio desde o iOS 16, a Apple vai permitir que os usuários criem um poster interativo para cada contato. A personalização envolve desde o plano de fundo, que pode ser alterado para a foto do contato ou um Memoji, e a fonte e cor do nome da pessoa. O painel modificado aparecerá no celular ao receber ligações.

4. NameDrop

O AirDrop teve as suas funções expandidas no iOS 17. Com a atualização, os usuários podem compartilhar contatos com facilidade, ao aproximar o iPhone de outros aparelhos. No repasse, os usuários podem escolher as informações que serão encaminhadas e até enviar o Pôster de Contato.

5. Mapas off-line

O aplicativo de Mapas também está melhor. No iOS 17, os usuários poderão salvar uma área no aplicativo para utilizá-lo mesmo quando não há conexão com internet. O recurso é útil para viagens, por exemplo, para poder conferir a rota de uma estrada mesmo em lugares onde não há rede.

6. Novos stickers e memojis‌

O iOS 17 permitirá a criação de novos adesivos. Através de um recurso nativo, os usuários poderão destacar pessoas, animais e objetos de fotos para transformá-los em figurinhas. Os Memojis também contam com novos stickers: auréola, sorriso maroto e Peekaboo.

Novidades lançadas no iOS 16

1. Nova tela de bloqueio

O iOS 16 praticamente repaginou a tela de bloqueio do iPhone. A atualização ofereceu a opção para personalizar desde a cor e fonte do relógio, até a inclusão de widgets para levar informações mais úteis sem precisar desbloquear o smartphone. A exibição das notificações também ganhou novas opções para serem menos invasivas.

2. Atividades Ao Vivo

Ainda sobre a tela de bloqueio, a Apple implementou um outro recurso para tornar as notificações mais interativas no iOS 16: as Atividades Ao Vivo. De modo resumido, trata-se de um alerta que exibe informações em tempo real de alguma ação em progresso, como o progresso de uma corrida.

3. Modo foco mais completo

A Apple também otimizou o Modo Foco no iOS 16. Os usuários podem configurar telas de bloqueio de acordo com o perfil ativado, a fim de atender às necessidades de cada momento. Por exemplo, se você deseja relaxar, é possível configurar um layout sem muitas informações e sem a exibição de notificações. Já na hora de trabalhar, os usuários selecionam apenas as informações mais importantes para serem exibidas no horário comercial, evitando distrações.

4. Pesquisa por texto em fotos

O buscador nativo do sistema operacional se tornou mais inteligente com a atualização do iOS 16. Além do recurso para copiar informações de imagens, a pesquisa passou a encontrar textos disponíveis em fotos guardadas no celular. Por exemplo, se você fotografou um panfleto de uma pizzaria, é só fazer uma busca pelo estabelecimento na ferramenta.

5. Apple Pay expandido