iPhone 15 é anunciado em 4 versões distintas; veja preços e novidades

Com corpo com 75% de alumínio reciclado, o iPhone 15 estará disponível nas cores rosa, amarelo, verde, azul e preto.

iPhone 15 Pro (R$ 9.299) e iPhone 15 Pro Max (R$ 10.999)

Como de praxe, a gigante de Cupertino reservou o melhor para os modelos da linha Pro. O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max repetem o esquema de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas de display. Confirmando rumores, os celulares chegam com corpo em titânio, o que os torna mais leves. A Apple disse ainda que esses são os smartphones com as bordas mais finas já lançados.

Uma das principais novidades dos modelos 15 Pro e 15 Pro Max é a chegada do novo botão de ação – com proposta similar ao do Apple Watch Ultra. Localizado na lateral do celular, ele é totalmente customizável, de forma que seu acionamento pode ativar uma série de ações. É possível, com o pressionar do botão, iniciar uma gravação de voz, ativar a câmera ou ativar atalhos pré-programados, por exemplo.

O desempenho da linha pro foi aditivado. Os modelos vêm equipados com o processador Bionic A17 Pro, fabricado no processo de 3 nm. Esta litografia permite mais transistores no chip, aumentando a eficiência e a potência do celular. Com dois núcleos de alta performance e dois núcleos de alta eficiência, o A17 é capaz de executar 35 trilhões de oprações por segundo. Além disso, a GPU conta com ray tracing acelerado por hardware, tecnologia que proporciona para uma iluminação mais realista em jogos. Segundo a Apple, aliás, o iPhone 15 Pro é o melhor smartphone para games.

A Apple também investiu no conjunto de câmeras dos modelos. A lente principal permanece com resolução de 48 MP, mas agora permite escolher entre as distâncias focais de 24, 28 e 35 mm. O modo noturno também foi aprimorado, e agora consegue capturar mais cores em cenas mais escuras. A grande novidade, porém, é a lente telefoto com zoom de 5x do iPhone 15 Pro Max. O iPhone 15 Pro tem zoom óptico de 3x.

Além disso, a câmera dos celulares grava vídeo espacial, que podem ser revistos posteriormente no Apple Vision Pro. Segundo a empresa, a sensação proporcionada pela tecnologia é a de estar “no lugar da cena”. O iPhone 15 Pro chega em quatro cores: titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio preto.

Apple Watch Series 9 (a partir de R$ 4.999)

O Apple Watch 9 chega muito mais potente. Ele vem equipado com processador SiP S9, que tem 5,9 milhões de transistores – 60% a mais que a versão anterior. Trata-se do chip “mais poderoso até agora”, segundo a Apple. O processador permite, entre outras coisas, que as solicitações à Siri sejam processadas no próprio relógio, o que fornece maior rapidez de resposta.

Além disso, será possível acessar dados de saúde por meio da assistente. Você pode perguntar “Siri, como foi meu sono esta noite?”, por exemplo. O recurso está disponível, a princípio, em inglês e mandarim, com mais linguagens a serem adicionadas em um futuro próximo.

Outra novidade que a Apple trouxe para o Watch 9 é o “Double Tap”. Trata-se de um recurso que permite que você toque duas vezes o indicador e o polegar para atender chamadas, silenciar alarmes, reproduzir músicas e mais. Isso é possível graças ao hardware interno do Apple Watch, que é capaz de medir os movimentos dos dedos.

Quanto à tela, o display do Apple Watch Series 9 está duas vezes mais brilhante, com 2.000 nits – contra 1.000 da geração anterior. A fabricante promete 18 horas de bateria com uma única carga. O smartwatch será lançado em várias cores e em dois materiais diferentes: em alumínio, estará disponível em rosa, cinza, meia-noite, vermelho e cinza claro (starlight); já em aço, poderá ser adquirido em dourado, grafite e prata.

Assim como o Apple Watch Series 9, o novo Apple Watch Ultra vem com SiP S9, o que fornece a ele os mesmos recursos disponíveis no outro modelo. O display do Ultra, porém, é mais brilhante, e atinge 3.000 nits – 1.000 a mais que o modelo 9. Há também um novo mostrador exclusivo chamado “Modular Ultra”, que permite conferir a mudança de altitude em tempo real.