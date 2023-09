iPhone 15: foto ‘periscópio’, bateria duradoura e aparelho 10% mais leve; veja as novidades

O grande dia para a Apple chegou, e a empresa vai revelar na tarde desta terça-feira suas novas versões para o iPhone, o smartwatch e o AirPod.

A agência de notícias Bloomberg teve acesso aos detalhes do novo iPhone, que terá um grande upgrade em relação ao modelo atual, sobretudo nas suas versões mais sofisticadas.

Câmeras com um sistema periscópio de lentes – que permite uma capacidade de zoom até duas vezes maior –, um novo acabamento para proporcionar um aparelho 10% mais leve, processamento e memórias mais potentes. Essas são algumas das novidades.

1. Câmera aprimorada

O sistema atualizado da versão Pro Max, conhecido periscópio, aprimorará o zoom mecânico, de melhor qualidade. A abordagem duplica a capacidade do iPhone de ampliar as imagens, por meio da lente física em si, em vez de software, de 3 vezes para cerca de 6 vezes.

2. Aparelhos mais leves

O titânio nos telefones Pro terá um visual escovado, substituindo o aço, mais propenso a marcas de impressões digitais, que caracterizou o dispositivo desde a linha iPhone X. Segundo informações de especialistas que acompanharam as mudanças, o titânio torna o telefone mais durável e cerca de 10% mais leve.

Os dispositivos manterão a parte traseira com aspecto de vidro fosco dos modelos atuais, mas as bordas que conectam o lado e a frente agora são menos afiadas do que antes.

3. Novo botão para silenciar e abrir a câmera

Os telefones Pro substituirão o interruptor de silenciar pelo primeira vez desde que o recurso foi lançado com o iPhone original em 2007. O interruptor se tornará um “botão de ação” que pode ser personalizado para lidar com várias funções, incluindo silenciar o telefone, ligar a lanterna ou abrir a câmera.

4. Chips mais rápidos e baterias duradouras

Os modelos mais sofisticados também terão uma vantagem de desempenho. As versões Pro receberão um chip A17 mais rápido e memória adicional. Isso tornará os telefones mais responsivos. Mas o principal ganho será na economia de bateria. Enquanto isso, o iPhone 15 e 15 Plus receberão o chip A16 mais lento dos iPhones Pro do ano passado.

A linha Apple Watch também receberá processadores mais poderosos – marcando seu primeiro aumento de desempenho desde 2020. A empresa planeja destacar grandes melhorias na velocidade de processamento do relógio.

5. Carregador UBS-C

Os quatro novos modelos de iPhone mudarão de Lightning para USB-C para carregamento com fio e transferência de dados. Isso trará maior velocidade de transferência, mas apenas para os modelos Pro – outra forma como a Apple está incentivando os consumidores a gastar um pouco mais. Todos os telefones ganharão carregamento sem fio mais rápido.

A Apple também deve lançar uma versão de seus AirPods Pro que utiliza USB-C.

6. Pegada ambiental

A Apple também quer se mostrar preocupada com o meio ambiente e deve substituir algumas de suas capas de iPhone de couro e pulseiras de relógio por materiais mais sustentáveis. O plano pode incluir um Apple Watch eco-friendly.

7. Preços maiores

Os consumidores terão que gastar mais se quiserem desfrutar das principais novidades, já que a Apple reserva seus melhores recursos para os iPhones mais caros.

A empresa também deve aumentar o preço de certos modelos em pelo menos alguns mercados, algo que evitou fazer no ano passado. Mas os iPhones 15 de menor custo receberão algumas das características do Pro do ano passado, incluindo a interface Dynamic Island.