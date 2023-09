iPhone 15 Pro: veja ficha técnica e preço do celular premium da Apple

O display do iPhone 15 Pro tem 6,1 polegadas, resolução Full HD+ (2.556 x 1.179 pixels) e tecnologia OLED Super Retina XDR. Embora não tenha divulgado informações adicionais sobre a bateria, a Apple afirma que o aparelho consegue suportar até 23 horas de reprodução de vídeo contínua com apenas uma recarga — que agora pode ser realizada via porta de conectividade USB-C, novidade da marca para a nova geração. Confira, nas linhas a seguir, a ficha técnica completa e as principais características do iPhone 15 Pro.

Ficha técnica do iPhone 15 Pro

Tamanho da tela: 6,1 polegadas Resolução da tela: FHD+ (2556 x 1179 pixels) Painel da tela: Super Retina XDR OLED Câmera principal: 48 MP + 12 MP + 12 MP Câmera frontal: 12 MP Sistema: iOS 17 Processador: A17 Pro Memória RAM: 8 GB (estimativa) Armazenamento: 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB Cartão de memória: não possui Capacidade da bateria: não informado Telefonia: Dual SIM (eSIM e nano SIM) Peso: 187 gramas Dimensões: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm Cores: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural Lançamento: setembro de 2023 Preço de lançamento: R$ 9.299

Design e tela

Um dos grandes diferenciais do iPhone 15 Pro é o acabamento, já que ele é o primeiro aparelho da Apple a ter design em titânio aeroespacial, mesma liga utilizada em espaçonaves para missões em Marte. A mudança torna o celular mais resistente à quedas e, ao mesmo tempo, mais leve. O dispositivo chega ao mercado com dimensões de 146.6 x 70.6 x 8.3 mm e pesando 187 g.

A parte frontal do smartphone é revestida com Ceramic Shield, presente nas versões passadas do iPhone 14 e nas outras linhas do iPhone 15. Na traseira, há revestimento de vidro colorido por infusão. O conjunto traz proteção reforçada aliada a um design clássico e elegante, com as tradicionais bordas finas e arredondadas.

O iPhone 15 Pro também conta com certificação IP68, que confere resistência à água, respingos e poeira. De acordo com a Apple, o celular possui sobrevida em profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos. O aparelho pode ser encontrado nas cores titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural (coloração que se assemelha ao cinza).

O display do iPhone 15 Pro entrega ótima experiência visual. O painel possui 6,1 polegadas, com resolução Full HD+ (2.556 x 1.179 pixels) e 460 pixels por polegada (ppi). A tela, que é de produção própria da Apple, usa tecnologia OLED e é chamada de Super Retina XDR avançada com ProMotion. De acordo com a fabricante, o recurso permite o aumento da taxa de atualização 120 Hz quando o usuário precisar de gráficos melhores — ao jogar ou assistir a vídeos, por exemplo. Além disso, ele permite a diminuição da frequência, para quando for necessário economizar bateria. O visor ainda oferece um alto nível de brilho, podendo chegar a até 2.000 nits.

Câmera

O iPhone 15 Pro é equipado com três sensores na traseira — um a mais que o aparelho mais básico —, além de uma câmera para selfies na parte frontal. A resolução máxima da lente principal do novo modelo é de 48 MP, o que permite uma maior qualidade na captura de fotos. O conjunto está disposto da seguinte maneira:

Câmera principal de 48 MP e abertura de f/1.78; Câmera ultrawide de 12 MP e abertura de f/2.2; Câmera telephoto de 12 MP e abertura de f/2.8; Câmera de selfies de 12 MP e abertura de f/1.9.

Além de resolução, a câmera do iPhone 15 Pro também apresenta ótima taxa de estabilização óptica por deslocamento de sensor, já que conta com a tecnologia Focus 100%. De acordo com a Apple, o recurso garante mais rapidez e eficácia do foco automático. A lente traseira do aparelho também vem equipada com sensores TrueDepth, que regulam a profundidade e foco da imagem. Para selfies e videochamadas, a Apple separou os tradicionais 12 MP.

Quanto à captura de vídeos, as câmeras do celular suportam gravação em 4K a até 60 fps (quadros por segundo). Outro recurso interessante é a possibilidade de filmar em 3D. A tecnologia, de acordo com a fabricante, permite que as pessoas possam “reviver memórias” com mais facilidade. Este recurso de filmagem em 3D foi pensado para ser reproduzido no Apple Vision Pro, headset de realidade mista da marca.

Armazenamento e desempenho

O iPhone 15 Pro é mais um lançamento da marca da Maçã com alta performance. O celular é equipado com processador A17 Pro, o mais potente da Apple. A fabricante garante que o chip é até quatro vezes mais rápido que a geração anterior, o A16 Bionic, presente no iPhone 15 e na linha Pro do iPhone 14. O processamento funciona a partir de seis núcleos — dois de desempenho e quatro de eficiência. O chip também traz como novidade o Neural Engine, composto por mais 16 núcleos que permitem, como promete a Apple, a execução de até 35 trilhões de operações por segundo.

Como de costume, a Apple não revela informações sobre a RAM dos seus aparelhos, mas estima-se que o iPhone 15 Pro traga 8 GB de memória para trabalhar junto ao processador. Quanto ao armazenamento, o celular conta com quatro versões: 128, 256, 512 GB ou 1 TB. Assim como outros celulares da marca, o iPhone 15 Pro não tem slot para cartão SD, o que impossibilita a expansão do espaço interno.

Bateria

A Apple também não costuma divulgar especificações sobre a capacidade de bateria dos seus aparelhos. No iPhone 15 Pro, a fabricante detalhou apenas a longevidade do uso, que pode chegar a até 23 horas de reprodução de vídeo, até 20 horas de vídeo em streaming e até 75 horas de reprodução de áudio.

Entretanto, a grande novidade da nova geração do iPhone, incluindo a versão Pro, está na inserção do USB-C como porta de conectividade, em substituição ao conector Lightning. O celular também possui suporte à tecnologia de carregamento rápido, sendo possível atingir 50% da bateria em até 30 minutos com adaptador de 20 W, que deve ser adquirido separadamente. O iPhone 15 Pro ainda vem equipado com recurso de carregamento sem fio via MagSafe (até 15 W), que também deve ser comprado de maneira separada.

Versão do sistema e recursos extras

Assim como os demais celulares da nova geração, o iPhone 15 Pro vem equipado com o iOS 17, cujas novidades focam em comunicação e na personalização da interface. Na nova versão do sistema, é possível atribuir pôsteres de contato personalizados e transferir informações de agenda com o NameDrop. Também foram implementadas novidades em relação às figurinhas nas Mensagens e novas funcionalidades no FaceTime, que agora tem suporte à mensagens gravadas.

Com o iOS 17, os iPhones também ganham o modo Em Espera, que transforma o celular em um relógio de mesa smart – — funcionalidade essa que é muito similar à vista nos Apple Watch. Outra novidade que merece destaque é “Chegou bem?”, que envia automaticamente para contatos selecionados uma notificação avisando que o dono do aparelho chegou ao seu destino.

O iPhone 15 Pro é equipado com o iOS 17, novo sistema operacional da Apple — Foto: Divulgação/Shutterstock

Quanto à conectividade, o iPhone 15 Pro possui suporte para Wi-Fi 6 (802.11 ax) e Bluetooth 5.3. Além disso, o aparelho também é compatível com Internet 5G e NFC, que possibilita o pagamento por aproximação com o cadastro de um cartão no celular. Também é possível utilizar duas linhas telefônicas ao mesmo tempo no aparelho, em decorrência da presença do eSIM.

Preço e onde comprar