Isabelly Ferreira é eleita Rainha ExpoSena 2023; veja fotos

Neste sábado, 16 de setembro, Isabelly Ferreira, jovem de 15 anos, conquistou o título de Rainha da ExpoSena Rural Show 2023. A eleição foi marcada por uma competição acirrada, na qual Isabelly obteve a maioria dos votos, destacando-se como a vencedora.

A segunda colocada no concurso, Waleska Tamara, recebeu o título de Princesa da ExpoSena, também sendo agraciada com um valioso iPhone 14 Pro Max, o que adicionou ainda mais emoção ao evento.

Além dos iPhones de última geração, as vencedoras receberam uma série de outros prêmios, incluindo roupas, sessões de harmonização facial, tratamento odontológico e diversos procedimentos estéticos, tornando a experiência ainda mais especial e valorizando o reconhecimento de suas conquistas.

O desfile que marcou a eleição foi uma verdadeira celebração, com trajes típicos deslumbrantes, espetaculares fogos de artifício, danças envolventes e outros elementos que adicionaram brilho e encanto ao evento.

Agora, Isabelly Ferreira, como Rainha, e Waleska Tamara, como Princesa ExpoSena, assumirão seus papéis com elegância e graciosidade durante a feira agropecuária, que ocorrerá de 20 a 24 de setembro. O evento promete ser um verdadeiro espetáculo de tradição e cultura rural, com essas jovens líderes representando com orgulho a ExpoSena 2023.