Islandês é preso pela PF após pegar nas pernas de adolescente em avião

A Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo prendeu entre sexta-feira (22/9) e domingo (24/9), em ações distintas, um estrangeiro, por importunação sexual de menor de idade, e três brasileiros, por tentativa de embarque com mais de 13 kg de cocaína.

A primeira ocorrência foi na madrugada de sexta, em uma aeronave que fazia voo da Inglaterra para Guarulhos (SP). Uma comissário de bordo relatou que uma passageira, menor de 18 anos e que viajava sozinha, acordou com um islandês apalpando suas pernas.

O homem foi abordado pela PF logo após o pouso e conduzido à delegacia, onde, após oitiva das testemunhas, foi preso pelo crime de importunação sexual.

Drogas

No mesmo dia, policiais federais apreenderam mas de 5 kg de cocaína em fundos falsos nas bagagens de dois brasileiros que embarcariam para Portugal e Turquia. Três quilos estavam na mala despachada de uma passageira que pretendia ir a Portugal.

Os outros 2 kg da droga foram encontrados por um cão farejador no momento do check-in.

Já no domingo (24), a equipe de policiais federais do canil flagrou outro brasileiro com 8 kg de cocaína também ocultos em fundos falsos de sua mala. O homem pretendia levar a droga para a Alemanha.