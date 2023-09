Ivan Mazzuia é o novo treinador do Sub-20 do Rio Branco

A diretoria do Rio Branco anunciou no fim da tarde desta quinta, 21, Ivan Mazzuia como novo treinador do Sub-20. O técnico chega no Mais Querido com uma grande oportunidade e responsabilidade.

“Fechamos com Mazzuia para a próxima temporada. Existe a possibilidade de disputarmos a Copa São Paulo e se ocorrer essa confirmação o trabalho será iniciado em outubro. Se não formos para Copinha, o planejamento será feito para 2024”, explicou o presidente do Rio Branco, Valdemar Neto.

Comissão desfeita

A comissão técnica vice-campeã do Estadual formada pelo técnico Eriano Chumbinho e Pedro Balu não segue no José de Melo. “Formamos um elenco para conquistar o Estadual e acabamos perdendo a decisão. Futebol é feito de conquistas e o meu acordo com a comissão era para ganhar o campeonato”, afirmou o presidente.

Comandou o Atlético

Ivan Mazzuia tem um trabalho reconhecido como analista de desempenho e a sua primeira experiência no comando técnico foi no Atlético durante a primeira fase do Campeonato Estadual Feminino. Contudo, Ivan Mazzuia acabou deixando o cargo por pensar de maneira diferente da diretora Neila Rosas.