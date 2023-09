“Passando pra dizer que amo meus talismãs e que tô feliz da vida! Obrigada por todas as mensagens lindas e tudo que tenho visto sobre o álbum, show no The Town, aniversário… tudo!!! É bom demais ter vocês!”, escreveu.

Nos comentários, os fãs retribuíram o carinho. “A gente está feliz com você. Estava exalando felicidade e é bom demais te ver assim, porque é o lugar onde você pertence. Te amo”, escreveu um. “A natureza admirada com tanta beleza”, declarou outro. “Merece o mundo”, elogiou mais um. “Você arrasou no The Town, foi lindo demais“, avisou um outro.

Apesar de não marcar a localização, em uma das fotos foi possível ver que a cantora está em curtindo uns dias de praia. Nas outras imagens, ela mostrou mais detalhes de seu look.