Iza está curtindo merecidos dias de descanso depois do show no The Town, no último domingo (10.09), e roubou a cena nesta quinta-feira (14.09) ao compartilhar com os seus mais de 17 milhões de seguidores no Instagram fotos encantadores em cenários paradisíacos. Nas imagens, a cantora aparece aproveitando a praia de Trancoso, na Bahia.