Jogador termina Starfield em menos de 3 horas durante Speedrun

O “Speedrun”, modalidade em que usuários tentam terminar um jogo o mais rápido possível, foi realizado pelo jogador de apelido Micrologist com tempo de 2:51:42h. O vídeo foi postado em um servidor de Discord dedicado à comunidade de Starfield , no qual competidores interagem, trocam técnicas, discutem estratégias e postam suas façanhas. O recorde é um dos mais velozes no momento, mas deverá ser superado rapidamente conforme novas técnicas forem descobertas para economizar mais tempo.

O vídeo pode ser assistido na íntegra no YouTube, caso o usuário não se incomode em sofrer spoilers da história. Por se tratar de um RPG, há muitos trechos no game em que é preciso esperar por cenas, personagens e diálogos independente da pressa do jogador. No entanto, em outros momentos é possível ganhar tempo ao usar partes decorativas do cenário para escalar áreas ou levar um barril explosivo para um ponto onde inimigos irão surgir no combate.