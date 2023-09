Jogos de sucesso são os destaques nos lançamentos da semana; veja

Lies of P – 18 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Lies of P reimagina a história clássica de Pinóquio do autor italiano Carlo Collodi. O jogo conta a história de Krat, uma cidade orgulhosa de seu desenvolvimento tecnológico obtido a partir dos Títeres, servos mecânicos que trabalhavam para a sociedade. Após uma revolta das máquinas, cabe a Pinóquio, um boneco diferente dos outros Títeres, salvar a cidade e garantir a segurança de seu pai Geppetto. A jogabilidade de ação e RPG segue o estilo de Dark Souls com alto nível de dificuldade e uma substância chamada “Ergo” usada para se fortalecer.

Pinóquio conta com uma boa variedade de armas e ataques, cada qual com seu estilo de combate: o caminho do Grilo, do Bastardo e do Varredor. Além disso, será possível também escolher uma ferramenta secundária que ficará em seu braço mecânico para complementar seu estilo de luta. Por fim, o protagonista poderá mentir em alguns momentos para mudar o andamento da história. Lies of P chega para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam) por preços a partir de R$ 249,90 e está incluso no Xbox Game Pass.

PayDay 3 – 18 de setembro – PS5, XBSX/S, PC

PayDay 3 volta em uma nova cidade e com muitas novidades. Alguns anos após os eventos do game anterior, Dallas, Hoxton, Chains e Wolf precisam sair de suas aposentadorias para enfrentar uma nova ameaça em Nova York, agora com o auxílio de duas novas integrantes: Pearl, especialista em infiltração, e Joy, uma habilidosa hacker. O jogo traz uma experiência cooperativa multiplayer na qual é preciso planejar bem um assalto e estar pronto para o confronto com a polícia se algo der errado.

Por isso, é preciso passar por várias etapas como reconhecimento do local, coleta do dinheiro e administrar e negociar reféns. PayDay 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam e Epic Games Store) a partir de R$ 199, incluso no Xbox Game Pass sem custos extras. A data de lançamento de 18 de setembro se refere às edições especiais Silver e Gold do game, enquanto o jogo ficará disponível para todos a partir do dia 21 de setembro.

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance – 22 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance reconta vários momentos marcantes da animação com trechos de aventura, combate e quebra-cabeças. Os usuários poderão jogar sozinhos ou em dupla com multiplayer local e online, enquanto controlam personagens icônicos da franquia como Aang, Katara, Sokka e Toph. Cada um deles terá habilidades específicas de manipulação dos quatro elementos, que serão úteis na hora de resolver enigmas ou lutar contra inimigos.

Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch a partir de R$ 184,95.

Gloomhaven – 18 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Gloomhaven é a versão digital do famoso jogo de tabuleiro de Isaac Childres para consoles. O RPG tático acompanha um mundo repleto de emboscadas, dungeons e surpresas pelo caminho, nas quais jogadores terão que decidir como proceder e lidar com consequências. Durante os combates, a ação se desenrola em campos de batalha hexagonais e os usuários terão que usar cartas para definir suas ações e realizar combos durante os turnos.

É possível jogar sozinho ou em multiplayer cooperativo com até 4 pessoas. O jogo inclui a campanha original do game de tabuleiro com 95 missões de história e uma nova jornada exclusiva digital chamada Guildmaster Adventure com 160 missões. A versão de consoles traz também a expansão Mercenary Challenges com 17 cenários extras para jogar. Gloomhaven chega para PS5, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC por preços entre R$ 107,99 e R$ 199,50.

The Legend of Nayuta – Boundless Trails – 19 de setembro – PS4, SW, PC

The Legend of Nayuta – Boundless Trails é um RPG da produtora japonesa Falcom focado em Nayuta, um jovem que sonha em explorar o mundo fora de sua ilha e descobrir o que existe além do horizonte. Um dia ele encontra uma menina fada chamada Noi e decide acompanhá-la junto com seus amigos em uma grande jornada para salvar o mundo de Lost Heaven dos planos malignos do vilão Zechst.

A jogabilidade do jogo mistura ação e RPG com mudanças de estações que alteram o mundo ao seu redor e as habilidades que o jogador pode usar, como magias. The Legend of Nayuta – Boundless Trails está disponível para Nintendo Switch e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG Galaxy).

Rin: The Last Child – 21 de setembro – PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Rin: The Last Child é uma aventura baseada na história de Cronos e seus filhos. Durante o game, os jogadores controlam Rin, a sexta e última filha do Criador – também conhecido como o Contador de Histórias. Após os cinco irmãos da protagonista serem corrompidos por seus poderes, ela precisará enfrentá-los e derrotá-los para salvar o mundo criado por seu pai.