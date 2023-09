Dois jogos fecham neste domingo (10), a partir das 8h15, no campo da AABB, a fase de classificação do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite.

Assessoria da Prefeitura e TV Gazeta disputam o primeiro jogo e na segunda partida a Assessoria do Governo enfrenta a Rede Amazônica.

Semifinais no dia 17

As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo (17), na AABB. Os resultados dos confrontos irão definir os confrontos eliminatórios.