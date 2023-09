Jojo, por sua vez, não parece lembrar de Lucas com o mesmo carinho. Em entrevista ao Link Podcast, ela contou ter se sentido apunhalada pelo amado. “O que mais me doeu no fim da minha relação com Lucas foi ele dizer que chegou em casa, me pegou na cama com outro, que ele se filmou e filmou a situação. Ninguém em sã consciência vai fazer uma coisa dessas”, opinou.