Jovem de 16 anos pula muro e foge de instituição socioeducativa em Brasiléia

Na manhã deste domingo (24), um jovem de apenas 16 anos surpreendeu as autoridades ao conseguir escapar do Instituto Sócio Educativo (ISE) em Brasiléia, onde estava apreendido por envolvimento em casos de homicídio e roubos na região de fronteira.

A fuga ocorreu quando o adolescente, cuja identidade não pode ser revelada devido à sua idade, aproveitou uma brecha no sistema de segurança da instituição e pulou o muro, deixando para trás as grades que o mantinham detido.

Segundo informações preliminares, o menor teria se aproveitado de um momento de descuido por parte da equipe de segurança para acessar o muro, que é considerado alto e está equipado com cerca concertina e eletrificada. Com determinação e agilidade, o adolescente conseguiu escalar o muro e pular no quintal de uma residência vizinha, de onde desapareceu, deixando as autoridades perplexas.

A apreensão do jovem ocorreu apenas dois dias antes de sua fuga. Ele estava sob custódia devido ao seu envolvimento em uma série de arrombamentos e assaltos que vêm ocorrendo na região de fronteira, agindo em conjunto com outros indivíduos.

Esta não é a primeira vez que uma fuga acontece no Instituto Sócio Educativo de Brasiléia, o que levanta preocupações sobre a segurança no local.

Com informações do Alto Acre