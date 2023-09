Jovem elimina 40 kg em oito meses com auxílio de jogos eletrônicos; conheça

O jovem Cláudio Henrique, de 20 anos, apaixonado por games, teve uma reviravolta na sua vida através dos jogos eletrônicos. Segundo Claudio, ele pesava mais de 130 kg quando decidiu iniciar um processo de emagrecimento através de um jogo de dança, o Just Dance.

“Desde o início eu queria emagrecer, porém não encontrava um jeito, eu era viciado em jogo e o Just Dance foi uma forma que eu encontrei para começar por alguma coisa. Eu acho que passei um mês só fazendo isso, jogando. Eu perdi em torno de três quilos pois ainda não fazia acompanhamento com nutricionista”, disse ao ContilNet.

Cláudio contou ainda que depois que iniciou um acompanhamento com nutricionista, se matriculou na academia e no boxe. “Eu sempre falo para todo mundo, não é estarão de estética, eu priorizei minha saúde, porque eu estava vendo que eu estava sentado direto em frente ao computador, jogando, com 19 anos, e eu vi que a recusava mudar”, explicou.

De acordo com Cláudio, o Just Dance foi um método “bacana” de iniciar o processo de emagrecimento. “Eu comecei fazendo ali, dançando desengonçado. Fazia três vezes na semana, porque eu sentia o joelho, mas fui deixando de ser sedentário aos poucos”, disse.

Em oito meses, Cláudio eliminou 40 quilos e segue na acadêmica e no boxe, apesar de ter deixado um pouco de lado. “De vez em quando eu também jogo vôlei ou basquete com os amigos. Já os jogos virtuais, eu jogo todos que você imaginar, inclusive os de esporte”, finalizou.