Jovem prestes a realizar assalto é detido pela PM no Segundo Distrito

Na noite desta segunda-feira, 18 de setembro, um adolescente de 17 anos foi apreendido sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo em uma ação policial no bairro Recanto dos Buritis, localizado na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações fornecidas pela equipe do 2° Batalhão da Polícia Militar, os policiais estavam conduzindo uma patrulha de rotina na região do Segundo Distrito, onde recentemente tem ocorrido uma série de assaltos. Durante o patrulhamento, a atenção dos PMs foi chamada para um adolescente que caminhava em via pública com uma bolsa rosa, levantando suspeitas.

O adolescente já era suspeito de envolvimento em diversos assaltos naquela área, resultando em várias chamadas ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). A guarnição decidiu abordá-lo e, durante a revista pessoal, encontrou uma escopeta de fabricação caseira, calibre 12, contendo dois cartuchos intactos, escondida dentro da bolsa. A suspeita imediata era de que o jovem estivesse se preparando para cometer mais um assalto na região.

Diante das circunstâncias, o adolescente foi detido e recebeu voz de apreensão por porte ilegal de arma de fogo. Ele foi imediatamente encaminhado, juntamente com a arma de fabricação caseira, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para que os procedimentos legais cabíveis fossem realizados.