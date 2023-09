Jovem quase é degolado após furto de perfumes; ele foi salvo por cordões

Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã de sábado (23), na Rua Virgulino de Alencar, em Sena Madureira. O jovem comerciante Daniel Costa Silva, 20 anos, foi atingido com uma facada na garganta. Segundo consta, o corte não aprofundou porque ele estava com vários cordões no pescoço.

Minutos após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu prender o autor do crime. Trata-se de Rogério Alves Martins, 22 anos, que foi levado em seguida para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos de praxe.

Pelo o que foi apurado pela polícia, a vítima teria confrontado o acusado sobre o furto de perfumes, razão pela qual Rogério sacou a faca da cintura e consumou o crime.

Apesar do ferimento na garganta, Daniel Costa conseguiu sobreviver.