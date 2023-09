Jovem reage a assalto e quase é morta a facadas na Baixada da Sobral

A jovem Patrícia Marques da Silva, 20 anos, foi ferida a golpes de faca após reagir a um assalto na noite desta quinta-feira (28), na rua 25 de Dezembro, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Patrícia estava caminhando pela rua 25 de Dezembro, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta que, de posse de uma faca, anunciaram o assalto e pediram o celular da jovem A vítima negou a entregar o aparelho e foi esfaqueada com dois golpes, sendo um na lateral do abdômen direito e outro na lateral do abdômen esquerdo. Após a ação, os criminosos fugiram levando o celular da vítima.

Populares acionaram a polícia e uma ambulância. Uma ambulância de suporte avançado foi ao local para prestar os primeiros atendimentos a jovem, mas ela já havia sido socorrida por moradores do bairro. Patrícia foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral, onde foi estabilizada o quadro clínico da vítima, e depois foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido, colheu informações para tentar localizar os o autores do crime na região, mas nenhum suspeito foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) coletaram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).