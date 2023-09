Juíza manda afastar Eduardo Leite da presidência do PSDB

A juíza Thais Araújo Correia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF) determinou a anulação do ato que estendeu o mandato da atual comissão executiva nacional do PSDB, presidida pelo governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

A comissão presidida por Leite já havia tido o mandato estendido uma vez. A juíza entendeu que uma segunda prorrogação, ocorrida em julho, é irregular.

Ela determinou que uma nova eleição ocorra em 30 dias. Com isso, Leite fica afastado da executiva nacional, assim como os governadores Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS).

“Julgo procedente o pedido para declarar a nulidade da segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional e dos atos posteriores, condenando o réu a realizar, no prazo de 30 dias, novas eleições para eleger os membros da Comissão Executiva Nacional”, escreveu a juíza.

O mandato da executiva nacional do PSDB foi questionado na Justiça pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando.

A assessoria do governador Eduardo Leite afirmou que não vai comentar a decisão judicial. A assessoria do PSDB informou que o partido vai esperar ser notificado para então comentar o caso.