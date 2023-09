Justiça decreta prisão de psicólogo acusado de estuprar paciente no Acre

Um psicólogo da Prefeitura de Feijó teve a prisão decretada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca do município, após acusação de estupro de uma paciente.

O Juri autorizou ainda a busca e apreensão na residência do psicólogo e determinou a perícia no celular dele.

De acordo com o processo, o crime teria ocorrido no mês passado, durante uma consulta. Os autos indicam que o psicólogo teria se aproveitado da condição profissional para cometer o abuso.

A vítima teria denunciado o psicólogo durante uma oficina do Projeto Mulher, do Observatório de Violência de Gênero, do Ministério Público do Acre.

O processo corre em segredo de Justiça e foi despachado pela juíza de Direito, Ana Sabota, que alegou que há indícios de violência sexual e institucional por omissão.