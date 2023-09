“Justiça feita”, diz vereadora do Bujari sobre cassação de colega que a ameaçou

Em uma decisão histórica para a cidade de Bujari (AC), a vereadora Eliane Abreu, que havia enfrentado ameaças e agressões por parte do seu colega de câmara, Gilvan Souza, não pôde esconder sua satisfação e alívio, após a cassação do mandato de seu agressor.

No vídeo, Eliane declarou: “Dever cumprido. Justiça feita! Não é por mim, é por todas as mulheres. Essa violência tem que ser combatida. Chega de violência contra a mulher!”, relatou.

Com uma margem apertada de 4 votos a 3, a saga, que culminou na cassação de Gilvan Souza, foi acompanhada pela imprensa e por diversos setores da sociedade. Eliane Abreu, representante do Partido Progressistas (PP), havia denunciado o comportamento de Gilvan, filiado ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que incluía ameaças verbais e agressões físicas nos corredores da Câmara de Vereadores.

A Comissão de Ética da Câmara conduziu uma investigação minuciosa, resultando em um extenso relatório que fundamentou a cassação do mandato de Gilvan Souza.

