Justus revela exigências que fez à mulher para manter relação; veja

Roberto Justus deu o que falar nas redes sociais nessa segunda-feira (4/9), após o trecho de um vídeo onde o apresentador fala as exigências que fez à sua mulher, Ana Paula Siebert, antes deles começarem a namorar, viralizar na web.

Na declaração, que aconteceu em abril durante a participação de Justus no podcast Bagaceira Chic, o ex-comandante do O Aprendiz afirmou que tinha cinco termos que precisariam ser cumpridos para que ele pudesse engatar a relação com a loira.

“Quando eu conheci a Paula, eu falei: ‘Já tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar com uma mulher, agora eu preciso contar algumas coisas da minha vida’”, começou Justus, antes de falar as exigências.

“Primeiro, eu não vou ter filho. Já tenho quatro. Segundo, não quero cachorro na minha casa porque eles acham que o tapete da minha casa é privada. Terceiro, o ar condicionado vai estar a 18 graus na hora de dormir, inverno ou verão. Quarto, controle remoto na minha mão para eu assistir televisão”.

O último pedido foi o mais polêmico e comentado: a compra de dois apartamentos, no caso de um casamento, porque ele não queria morar junto de uma futura parceira.

“Não quero mais morar junto. Se a gente se casar um dia, vamos comprar um apartamento um em cima do outro’. Aí ela falou ‘ok’, ciente do poder de vocês [mulheres]”.

Justus contou que com o tempo, após se apaixonar por Ana Paula, a maior parte dessas exigências foi descumprida. “Corta para um ano depois: morando juntos, dois cachorros, filha, e sobrou o ar condicionado e o controle. Ela não vê TV. O ar condicionado é com muito protesto. Eu tinha que ganhar uma coisa”, completou.