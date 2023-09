O Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, divulgou novo boletim médico do ator Kayky Brito nesta quinta-feira (7/9). De acordo com o comunicado, o paciente apresenta “resposta satisfatória ao tratamento”.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento”, diz a nota. O ator Kayky Brito foi atropelado, na madrugada de sábado (2/9), na Avenida Lúcio Costa, altura do número 4.700, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O artista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul. Mais tarde, Kayky foi transferido para um hospital particular. Em boletim médico de terça-feira (5/9), o hospital já havia informado que Kayky deve permanecer sedado e usando ventilação mecânica pelas próximas 48 horas. O ator sofreu traumatismo craniano e politraumatismo ao ser atropelado.