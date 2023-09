Lei Paulo Gustavo vai investir mais de R$ 700 mil na cultura de Cruzeiro do Sul, diz secretário

O secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel, foi um dos convidados da transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, neste sábado (2), na penúltima noite de ExpoAcre Juruá 2023.

Na entrevista, Aldemir declarou que a Feira deste ano é a maior de todos os tempos no município. O secretário lembrou que o evento é prestigiado por vários municípios do Vale do Juruá e do Amazonas, que ficam próximos a Cruzeiro do Sul.

“O maior sucesso é a recepção da população. As pessoas estão acolhendo a feira, os empreendedores, as atrações”, disse.

Em relação aos projetos da pasta no município, Aldemir informou que a Lei Paulo Gustavo, criada para aplicar recursos de apoio à Cultura no país, deverá investir mais de R$ 700 mil em Cruzeiro do Sul. “Nós já lançamos os editais, são 7. Editais de prêmios, dos povos indígenas. Já estamos pensando também na Aldir Blanc, que juntando com a Paulo Gustavo, em recursos próprios, deve chegar a R$ 2 milhões para os fazedores de cultura de Cruzeiro do Sul”.

Aldemir aproveitou a transmissão para apresentar os finalistas do Rei e Rainha da Farinha. Os ganhadores serão conhecidos no 6º Festival da Farinha, que vai ocorrer entre os dias 28, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro na Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade.

Veja a transmissão na íntegra: