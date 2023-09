Léo Magalhães e Zezo são confirmados na ExpoSena Rural Show; veja datas

As atrações nacionais da ExpoSena Rural Show foram anunciadas no último dia da Expoacre Juruá, neste domingo (4). O evento vai ocorrer entre os dias 20 e 24 de setembro, mês de aniversário da cidade.

A organização do evento confirmou que os cantores Zezo e Léo Magalhães serão as atrações nacionais da edição deste ano.

Zezo abrirá as atividades na Arena de Shows. Já Leo Magalhães retorna ao Acre dias após seu show na Expoacre Juruá de Cruzeiro do Sul. O cantor será a atração que irá encerrar a ExpoSena, no dia 24 de setembro.