Léo Magalhães embarca rumo ao Acre para show de encerramento da ExpoSena

O cantor Léo Magalhães acaba de embarcar na noite deste sábado, 23, rumo à capital acreana para o grande show de encerramento da ExpoSena Rural Show 2023.

Considerado o embaixador da sofrência, o cantor se apresenta na noite deste domingo, 24, encerrando com chave de ouro o maior evento da cidade.

Os apaixonados, solteiros, casados e “escorneados” vão cantar e assistir ao vivo os maiores sucesso do cantor. Entre as mais conhecidas estão as músicas: “Oi”; “Meu Melhor amigo”, “Dá um tempo”, “Locutor” e “Quero ter você”.

No vídeo, o cantor aparece entrando para embarque no voo com destino ao Acre.