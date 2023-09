Léo Raches avalia opções do Santa Cruz para final do Estadual

O técnico Léo Raches comanda um treino tático seguido de um mini coletivo na tarde desta quarta, 13, no Juventus, e avalia as opções para a decisão do Campeonato Estadual Sub-17. A final contra o Galvez será na sexta, 15, às 15h30, no Florestão.

“Temos um elenco qualificado e por isso é preciso ter calma. Ainda vamos fazer dois treinamentos e o importante é uma equipe forte na final”, comentou o treinador.

Cobranças de penalidades

Se a final entre Santa Cruz e Galvez terminar empatada, o título vai ser decidido nas cobranças de penalidades. Os jogadores do Santa Cruz estão realizando o treinamento para uma possível decisão nos pênaltis.